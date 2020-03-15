Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son bilgileri sosyal medyadan açıkladı. Bakan Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi. TOPLAM VAKA SAYISI 18 Bakan Koca ayrıca, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." dedi. Ankara Valisi Şahin umreden dönen vatandaşların sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı Koronavirüs salgını sonrası dünyada yeni akım başladı! Balkonda şarkı... İçişleri Bakanlığından açıklama! Eğlence mekanlarına koronavirüs yasağı