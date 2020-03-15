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Bakan açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı yükseldi

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı yükseldi

16.03.2020, 00:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020,00:54

Sağlık Bakanı Fahrettin , koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son bilgileri sosyal medyadan açıkladı. Bakan Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.

TOPLAM VAKA SAYISI 18

Bakan Koca ayrıca, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." dedi.

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