Bal-Kes’in iki yüzü

TFF 1. Lig'de yarın Altınordu'ya konuk olacak Ekol Hastanesi Balıkesirspor, iki farklı yüzüyle dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılar, geçen hafta sahasında Bursaspor'a 3-1 yenilerek iç sahadaki galibiyet hasretini 9 maça çıkarttı. Evinde en son 26 Ekim 2019'da Adanaspor'u 3-0 yenebilen Bal-Kes, sonraki 9 maçta 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Balıkesirspor, deplasmanda ise son 4 maçında yenilgi yüzü görmedi. 26 Ocak'ta Erzurum BŞB'ye dış sahada 1-0 kaybeden Ege temsilcisi, sonraki 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Teknik direktör Yusuf Şimşek, Altınordu deplasmanından puan veya puanlarla döneceklerini iddia etti.

ÜMİT YÖNEY