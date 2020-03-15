Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor: 2-2 I Maç sonucu

TFF 1’inci Lig'de son 5 maçından galibiyet çıkaramayan Ekol Göz Menemenspor, evinde İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı.

Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz oynanan maçta konuk takım 9'uncu dakikada penaltıdan Onur'la öne geçti: 0-1. Ev sahibi Menemenspor 31'inci dakikada Mustafa'nın golüyle eşitliği sağladı. İstanbulspor 82'de Enes'le yeniden üstünlüğü sağlasa da 89'da Tayfun Menemenspor'u yenilgiden kurtardı. Bu sonuçla Menemenspor 35 puana yükselirken, İstanbulspor da puanını 33 yaptı.

MAÇTAN NOTLAR

9'uncu dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Ali Keten'in topa elle dokunmasının ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı gole çeviren Onur takımını öne geçirdi: 0-1.



25'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İstanbulsporlu Ali'nin sert şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.



31'inci dakikada ev sahibi Menemenspor skorda dengeyi sağladı. Ercan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa düzgün bir şutla kaleci Alperen'i çaresiz bıraktı: 1-1. Mustafa attığı gol sonrası kasım ayında kaybettiği annesinin doğum gününü kutladı. Mustafa, "Doğum günün kutlu olsun annem" yazılı tişörtle gol sevincini paylaştı. İlk yarı beraberlikle sonuçlandı.



50'nci dakikada İstanbulspor mutlak golü kaçırdı. Sağ çaprazdan Kağan'ın şutunu kaleci Selmani çıkardı. Dönen topa Zafer dokundu, Selmani'nin bir kez daha çeldiği meşin yuvarlak üst direkten döndü. Menemenspor savunması tehlikeyi savuşturdu.



58'inci dakikada bir pozisyon sonrası tartışan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.



71'inci dakikada Ali Özgün'ün şutunu İstanbulspor kalecisi Alperen çeldi, ardından pozisyonu takip eden Sikiru'nun vuruşunda top dışarı çıktı.



82'nci dakikada İstanbulspor öne geçti. Atılan uzun topu iyi kontrol eden Enes ceza sahasına girer girmez plasesini yaptı: 1-2.



89'uncu dakikada Menemenspor bir kez daha tabelayı dengeledi. Sol kanattan yapılan ortada kaleci Alperen topu sektirdi, arka direkte meşin yuvarlağa sert vuran Tayfun fileleri havalandırdı: 2-2.



90+2'nci dakikada Samed Ali'yi düşüren Wellington ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.