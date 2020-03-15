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FED'den flaş kararı

FED'den flaş faiz kararı

16.03.2020, 00:52 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020,01:01

Son dakika haberine göre Merkez Bankası (Fed), politika oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 6 binden fazla insanın ölümüne yol açan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası faizlerineredeyse 0'a çekerken 700 milyar dolarlık parasal genişlemeye gideceğini açıkladı.

FONLAMA FAİZİNDE 100 BAZ PUAN İNDİRİME GİDİLDİ

Fed'in faiz kararı vermesi beklenen toplantısında, mart ayı içerisindeki ikinci faiz indirimi kararı verilirken, fonlama faizinde 100 baz puan indirime gidildi ve 0-0,25 seviyesine çekildi. Faiz kararının 9'a karşı 1 oy çokluğuyla alındığı vurgulandı.

FED, PARASAL GENİŞLEME PROGRAMINI DUYURDU

Ayrıca Fed, piyasaları rahatlatmak için 700 milyar dolarlık parasal genişleme programını duyurdu.

Geçen hafta dünya genelinde borsaların çakılmasının ardından Fed'in faiz kararı merak ediliyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebinde yaşanan düşüşe bağlı olarak petrol fiyatlarının düşmesi piyasalarda krize neden olmuş, borsalar hafta içinde rekor düşüşler yaşamışlardı. 33 yılın en kötü gün kapanışını (12 Mart 2020) yapmalarının ardından ABD'de ulusal acil durum ilan edilmesiyle Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri haftayı rekor yükselişle tamamlamıştı.

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