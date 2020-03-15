Fener dağıldı

Yeşil beyazlılar 41. dakikda Bajic ile öne geçti. Konya'da Skubic ve Ömer atılınca maçı 9 kişi tamamladı. Sarı-lacivertliler, gol atamayınca üç puanı bıraktı ve galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

Süper Lig'de gülmeyi unutan ve yarıştan kopan Fenerbahçe, deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor'a tek golle mağlup oldu: 1-0. 16. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Ömer Ali'nin şutunu, kaleci Harun kale çizgisinde kurtardı. 41'de sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası içine ortasında top Fenerbahçe savunmasından döndü. Ceza yayı içinde topa gelişine vuran Bajic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

İKİNCİ YARIDA GOL OLMADI

49'da Isla'nın sağ kanattan ortasına Zajc'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti. 58'de Skubic'in sağdan ortası sonrası ceza sahası içinde Bajic'in dokunuşunda, meşin yuvarlak direk dibinde az farkla yandan auta çıktı. 61'de Isla'nın sağ kanattan ortasına yükselen Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti. 67'de Fenerbahçe atağında Deniz Türüç'ü düşüren Skubic, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. 77'de Deniz Türüç ile girdiği ikili mücadelederakibini düşüren Ömer Ali Şahiner, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan bölümde gol olmadı ve Konyaspor maçı 1-0 kazandı.

KORKMAZ'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 1 mecburi değişiklikle sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde yer alan kırmızı kart cezalısı Serkan Kırıntılı'nın yerine Ertuğrul Taşkıran'ı ilk 11'e dahil etti. Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Miya ve Anicic kadroda yer almadı.

Kanarya sil baştan

Fenerbahçe, geçen haftaki Denizlispor maçının ilk 11'ine göre 6 oyuncu de-değişikliğiyle sahada yer aldı. Antrenör Zeki ğişikliğiyle Murat Göle'nin başında bulunduğu Fener-Fenerbahçe'de, Denizlispor maçında ilk 11'de yer bahçe'de, alan kaleci Altay Bayındır ile Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu ve Kruse'nin yerine, kaleci Harun Tekin ile Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Zajc, Jailson ve Rodrigues'e ilk 11'de yer verildi.