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’ya kilitlendi

Futbol UEFA’ya kilitlendi
Giriş Tarihi: 15.3.2020

Salı günü ile yapılacak olan telefon konferansına kilitlendi. Millilerin özel maçları ile ’daki Devler Ligi finali de iptal edilebilir.

Tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle alınan önlemlerin ardından futbol dünyasında gözler UEFA'ya çevrildi. UEFA, kendisine üye olan ülke federasyonlarıyla Salı günü yapacağı telekonferansla birlikte 2020 Avrupa Şampiyonası ve UEFA'nın diğer organizasyonları hakkındaki kararını da verecek. Avrupa'da birçok ligde teknik adamlar ve futbolcuların korona virüse yakalanması nedeniyle TFF çekincelerini UEFA'ya iletecek. UEFA'nın EURO 2020'yi erteleme kararı alması durumunda ise maçların oynanmasına gerek kalmayacak. 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta da Avusturya ile oynanacak hazırlık maçları iptal edilecek. TFF'nin bir diğer çekincesi ise İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali.

DEVLER LİGİ FİNALİ NE OLACAK?
30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için UEFA'ya maça gelecek 80 bin kişinin karantina altına alınmasının olanaksız olacağını anlatacak TFF, ayrıca maça gelenlerin Türkiye'deki tatil beldelerine gidecek olmalarının riske neden olacağını bildirecek.

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