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Galatasaray-Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu!

Galatasaray-Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu!

15.03.2020, 17:59

’in 26. Haftasında 2 kritik maç birden oynanacak. Trabzonspor sahasında ’i ağırlayacak. Galatasaray Türk Kompleksi’nde Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray için oldukça önemli olan Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanacak.

Süper Lig'de gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Trabzonspor ve Başakşehir, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Galatasaray ise Sergen Yalçın geldikten sonra yükselişe geçen Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü yok. Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ı yenerek derin bir nefes almak istiyor. Karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Maçta VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak. Galatasaray'da 6 golü bulunan Adem Büyük sakatlığından dolayı maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. Haftasında senenin en kritik maçlarından biri oynanacak. Galatasaray'ın hedefi mutlak galibiyet. Sergen Yalçın'ın gelişinden sonra yükselişe geçen Beşiktaş'ta ise hedef ligi en iyi sıralamada bitirebilmek. Galatasaray-Beşiktaş maçı bugün saat 19:00'da Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maçı Beinsports 1 canlı yayınlayacak.

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