Galatasaray ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak olan kritik randevu saat 19.00’da başlayacak. Hakem Abdülkadir Bitigen’in düdük çalacağı zirve yarışındaki bu önemli karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek.

Süper Lig'de bugün saat 19.00'dan itibaren heyecan tavan yapacak ve ezeli rakipler G.Saray ile Beşiktaş Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türk Telekom Stadı'nda seyircisiz oynanacak randevuyu hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek, mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek. Şampiyonluk mücadelesi veren ve geçen hafta Sivas deplasmanından 1 puan çıkartabilen sarı-kırmızılılar bu önemli randevuda kayıp yaşamak istemezken siyah-beyazlılar ise zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Bu mücadele iki takım arasında seyircisiz oynayanacak 2. maç olacak.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Daha önce 2007-2008 sezonunda Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadele Galatasaray'ın cezası sebebiyle seyircisiz oynanmış ve Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. Aslan, ligde son oynadığı 9 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı ve 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. 1 maçta ise berabere kaldı. Kara Kartal ise son üç randevusundan 7 puan çıkarttı. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Kara Kartal 1-0'lık sonuçla kazanmayı başarmıştı. Mücadeledeki tek golü 69. dakikada Umut kaydetmişti.

1 MİLYAR 230 MİLYON TL'LİK DEV RANDEVU

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri tam 1 milyar 230 milyon TL. Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 101 milyon 450 bin Euro'luk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 73 milyon 580 bin Euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor. Derbide sahanın en değerli futbolcusu Mario Lemina olacak. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lemina, 13 milyon Euro değeri ile 14 milyon Euro değeri olan Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür'den sonra ligde ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş'ta ise en değerli isim 11 milyon Euro piyasa değeri ile Adem Ljajic.

347. KEZ OYNUYORLAR

Galatasaray ile Beşiktaş, uzun tarihlerinde 347. kez birbirlerine rakip olacak. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 122 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 111 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 484 golüne Beşiktaş 453 ile karşılık verdi. İki takım Süper Lig tarihinde ise 123 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 45, siyah-beyazlılar ise 36 kez gülen taraf oldu. 42 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 150 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 129 kez gol sevinci yaşadı.

YALÇIN, TERİM'E KARŞI İLK PEŞİNDE

Teknik direktörlük kariyerinde Fatih Terim'e karşı bundan önce hiç galibiyeti olmayan Sergen Yalçın, yarın oynanacak olan derbide kazanarak eski hocasına karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Teknik direktörlük kariyeri boyunca, hem Galatasaray'da hem de A Milli Takım'da hocası olan Fatih Terim'e karşı 3 kez sahaya çıkan Yalçın, bu maçlarda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Bu 3 maçta da farklı takımlarla Terim'e rakip olan Yalçın, eski hocasıyla karşılaşacağı dördüncü maçında da farklı takımın başında sahaya çıkacak.

KALESİ SAĞLAM

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 25 haftada sadece 20 gol yedi. Bu istatistikte Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da payı büyük. Başarılı eldiven, müsabakalarda yaptığı kritik kurtarışlarıyla takımına güven veriyor. Beşiktaş ise bu süreçte kalesinde 32 gol gördü.