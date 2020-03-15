Horoz uygun adım

Yeni Malatya ve Fenerbahçe karşılaşmalarından 4 puanla ayrılan yeşil-siyahlılar, Başkent ekibini de mağlup ederek, bayram yaptı. İlk devresi golsüz sona eren mücadelede sahaya çıkan Rodallega, Denizlispor’a galibiyeti getiren golü kaydetti

Süper Lig'de üst üste oynadığı Yeni Malatya ve Fenerbahçe maçlarından 4 puan toplayan Yukatel Denizlispor, evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenip çıkışını sürdürdü: 1-0. 7. dakikada ilk tehlikeli atak Denizlispor'dan geldi. Zeki'nin uzun pasında Estupinan kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı. Portekizli golcünün şutunu Nordfeldt çıkardı. 9'da Estupinan'ın pasında ceza yayı gerisinden Recep topa sert vurdu, kaleci Nordfeldt topu son anda köşeden çeldi. 14'te Denizlispor bir kez daha gole yaklaştı. Recep'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Barrow kaleyi yokladı, Nordfeldt'ten seken top Rodallega'nın önünde kaldı. Rodallega'nın şutunda Halil topu kale önünden çıkardı. 36'da Recep'in ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla üstten oyun alanını terk etti, devre golsüz kapandı.

RODALLEGA'DAN MÜTHİŞ GOL

51. dakikada orta sahadan aldığı topla G.Birliği kalesine ilerleyen Recep'in vuruşunu, kaleci Nordfeldt bir kez daha çeldi. 54'te Denizli öne geçti. Onazi'nin pasında sağ çaprazdan topa gelişine vuran Rodallega muhteşem bir gole imza attı: 1-0. 64'te Rodallega'nın pasında topla buluşan Aissati yerden vurdu, top kaleciden döndü. Kendi pozisyonunu takip eden Aissati bir kez daha kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 78'de Aissati ceza saha dışından şutunu çekti, Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt yine gole izin vermedi. 88'de G.Birliği beraberliğe yaklaştı. Candeias'ın kafa vuruşunda Oğuz topu çizgiden çıkardı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Horoz sahadan 3 puanla ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ UĞURLU GELİYOR

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği'yle 63. kez rakip oldu. Horoz, rakibine en son 2009 senesinde mağlup olmuştu. Gelenek dün de bozulmadı. 63. maçta rakibini 24. kez mağlup eden yeşil-siyahlılar, rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü. Horozlar, rakibiyle son üç sezonda oynadığı 6 maçta gol dahi yemedi.

MURAWSKİ'NİN YERİNE ONAZİ

Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski'nin yerine Nijeryalı Ogenyi Onazi'ye görev verdi. Uygun, zorunlu değişiklik haricinde Fenerbahçe karşısındaki 11'i sahaya sürdü. Sakatlığı geçen Tiago Lopes yedek soyundu. Horoz'da, Zakarya Bergdich, Isaac Sackey, Hadi Sacko, Ben Youssef ve Kibong Mbamba kadroda yoktu. Fenerbahçe maçında sağ el tarak kemiğinde kırık oluşan Ismail Aissati, özel bandajla sahaya çıktı.

SEBAHATTİN ALP