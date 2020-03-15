Kaf-Kaf Aslan avladı

ING Basketbol Süper Ligi’nin flaş ekibi Pınar Karşıyaka deplasmanda G.Saray’ı da yenip 8’de 8 yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, yeni tip koronavirüse (Kovid- 19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 79-74 yendi. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 20. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Doğa Sigorta 7. yenilgisini aldı. Karşılaşmaya hücumda yüksek yüzdeli isabetlerle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 6 dakikayı 16-7 üstün bitirdi. Farkı 8. dakikada çift hanelere çıkaran (12-23) İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 29-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iki takım da savunmasını sertleştirdi ve Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 37-29 önde geçti. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 13 sayılık avantajla gitti: 36-49.

KAF-KAF KONTROLÜ OYNADI

Üçüncü çeyrekte boyalı alandan sayılar üreten G.Saray, 26. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 49-56. Pınar KSK final periyoduna 58-52 önde girdi. Final periyodunun başında Karşıyaka farkı çift hanelere (52-62) çıkarmasına rağmen sarı-kırmızılılar 7-0'lık seriyle 34. dakikada farkı 3'e indirdi: 59-62. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Pınar KSK, sahadan 79-74 galip ayrıldı.

KSK'DE KENNEDY VE MORGAN'DAN 32 SAYI

ING Basketbol Ligi'nde 5 Ocak 2020'de Anadolu Efes'ten alan Pınar Karşıyaka dün de Galatasaray'ı İstanbul'da mağlup ederek üst üste 8. zaferine imza attı. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yiğit Arslan attığı 22 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken Pınar Karşıyaka'da Kennedy ve Morgan 16'şar sayıyla takımlarının en çok sayı üreten oyuncuları oldu. FIBA Avrupa Ligi'nde yarı finalde Almanya'nın Medi Bayreuth takımıyla eşleşen Karşıyaka maçların FIBA tarafından ertelenmesiyle şok yaşamıştı.