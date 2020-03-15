Kasaba tekledi

Korona virüsü salgınınedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin 44. dakikasında Koray'ın kendi kalesine attığı golle devreyi önde kapatan kırmızı-siyahlılar, Yunus’a engel olamadı 2 puan bıraktı ve Play-Off yarışında takıldı.
3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor, evinde Belediye Derincespor'a diş geçiremedi: 1-1. 7. dakikada gelişen Turgutlu atağında Samet sert vurdu, top direğin üstünden çok az farkla auta gitti. 15'te Samet'in pasıyla ceza alanına hareketlenen Onur'un vuruşunda kaleci Yunus topu ayaklarıyla önledi. 19'da Melih'in sağ kanattan ceza alanına ortasında Yunus bomboş pozisyonda vurdu, top üst direğe çarparak auta çıktı. 36'da Mithat'ın pasında Ergun topa dokundu, Onur'un yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. 44'te Ergun'un pasında sol çaprazda topla buluşan Kadir Yazıcı yerden ortaladı, Koray'ın ters vuruşu ağlara gitti: 1-0.
KALECİ YUNUS EMRE DEVLEŞTİ
Karşılaşmanın 51. dakikasında Onur'un soldan pasında Necmi bekletmeden sert vurdu, top direğin üstünden auta gitti. 52'de Necmi'nin sağ kanattan ortasında Ergun kafayla indirdi, Mithat penaltı noktası üzerinden vurdu, kaleci Yunus köşeye giden topu güzel bir refleksle önledi. 72'de Melih'in pasında Tayfur Emre'nin sert vuruşu kaleci Fatih'den döndü, dönen topu Yunus düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1. 79'da sol çaprazdan Ergun'un pasında Samet ceza yayı çizgisi üzerinden sert vurdu, kaleci Yunus'u geçerek köşeye giden topu defans oyuncusu Aykut ayak ayaklarıyla çizgiden son anda kurtardı, maç 1-1 berabere gitti.
İLKER UYAR
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