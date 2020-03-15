TBL'DE son 4 maçlık mağlubiyet serisini Anadolu Basket'i yenerek sonlandıran Manisa BŞB, zirve mücadelesi veren Petkimspor'a evinde 85-70 mağlup olarak, yarışta ağır yara aldı. İlk periyotu 25-9, devreyi 44-26 geride kapatan yeşil-beyazlılar, üçüncü periyotta toparlandı, son bölüme girerken farkı 4 sayıya indirdi: 54-58. Ancak dördüncü periyotta Petkimspor'a direnemeyen Manisa BŞB, 85-70 kaybetti.
CÜNEYT HASÇELİK
Manisa BŞB’ye Petkimspor freni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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