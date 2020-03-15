  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Manisa BŞB’ye Petkimspor freni

Manisa ’ye freni

Manisa BŞB’ye Petkimspor freni
Giriş Tarihi: 15.3.2020

TBL'DE son 4 maçlık mağlubiyet serisini Anadolu Basket'i yenerek sonlandıran Manisa BŞB, zirve mücadelesi veren Petkimspor'a evinde 85-70 mağlup olarak, yarışta ağır yara aldı. İlk periyotu 25-9, devreyi 44-26 geride kapatan yeşil-beyazlılar, üçüncü periyotta toparlandı, son bölüme girerken farkı 4 sayıya indirdi: 54-58. Ancak dördüncü periyotta Petkimspor'a direnemeyen Manisa BŞB, 85-70 kaybetti.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa BŞB’ye Petkimspor freni haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA