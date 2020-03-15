Süper Lig’de koltuk yarışı

52 puana sahip Trabzonspor ile Başakşehir bugün Medical Park Stadı’nda kritik bir sınava çıkacak. Maçı Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 26. haftasında, Trabzonspor ile Başakşehir, şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkacak. Kazanan ekibin büyük avantaj sağlayacağı mücadele saat 16.00'da oynanacak. Medical Park Stadı'ndaki bu önemli mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek ve beIN Sports 1 kanalı yayınlayacak.

LİDERLİK İÇİN SAVAŞ

Spor Toto Süper Lig'de 52 puanla Başakşehir'in önünde averajla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hem de rakipleriyle puan farkını açmayı arzuluyor. Başakşehir mücadeleyi kazanıp koltuğu kapmayı hedefliyor. Trabzonspor ile Başakşehir, bugün oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 24'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 23 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir'in ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 7 maç beraberlikle bitti. Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde ise 28 gol gördü.

İKİ TAKIMDA DA EKSİK ÇOK

Trabzonspor'da Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı sakatlıkları ve Guilherme ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son maçta sakatlanan Sörloth görev alabilecek. Başakşehir'de ise Crivelli sakatlığı Epureanu da cezalı olduğu için oynayamayacak.