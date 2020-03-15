  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Trabzonspor-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM

- CANLI ANLATIM

Trabzonspor-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM

15.03.2020, 16:03

'in 26. haftasında ve karşı karşıya geliyor. Yurt genelinde alınan koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak olan maç için heyecan dorukta. Maçın haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor sahasında ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA