Trabzonspor-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Yurt genelinde alınan koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak olan maç için heyecan dorukta. Maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor sahasında ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz... İLK 11'LER Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba