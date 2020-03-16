Akhisarspor fırsat tepti

Şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasında Akhisarspor, Erzurum ile golsüz berabere kaldı.

TFF Birinci Lig'de Süper Lig'e direkt çıkma mücadelesi veren Akhisarspor, sahasında Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 4. dakikada Onur'un 18 yayı üzerine yaptığı ortada Erhan'ın yarım volesi direğin dibinden auta gitti. 23'te Kaleye 25 metre uzaklıktan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan'ın kaleye gönderdiği şutu Sehic 90'dan aldı. 27'de Ergin'in pasını alan Cikalleshi, 18 yayı üzerinden kaleye gönderdiği şutu Sehic iki hamlede kontrol etti. 45'te Hasan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı. 60'da Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Musa'nın sert şutu az farkla auta çıktı. 63'de Tolga'nın çıkarken kaptırdığı topu alan İbrahim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer'in şutu Gökhan'da kaldı. 66'da Obertan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi. Karşılaşma 0-0 sona erdi.