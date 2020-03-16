Altay’dan süper hamleler

TFF 1. Lig'de son 6 haftaya girilirken, Altay, son 20 günde oynadığı 6 maçtan 12 puan toplayarak gözünü Süper Lig'e dikti. 2-0 yenik duruma düştüğü Karagümrük'te Kerim Avcı ve Paixao'nun golleriyle 1 puanı kapan ve inatçılığını gösteren İzmir ekibinde profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, "Bu takım son ana kadar mücadele eden, golü ve galibiyeti düşünen bir takım. Bu azimle ve heyecanla 17 yıllık Süper Lig hayalimizi gerçekleştireceğiz" dedi.



KOŞUKAVAK FARK YARATTI

Altay'ın başında 6 maça çıkan teknik direktör Yalçın Koşukavak da namağlup yoluna devam ediyor. Tecrübeli teknik adam, iç sahada üç maçı kazanırken, deplasmandan da 3 beraberlik getirdi. Koşukavaklı Altay İzmir'de Adana, Altınordu ve lider Hatayspor'u mağlup ederken, deplasmanda Bursaspor, Ekol Göz Menemen ve Karagümrük ile de berabere kaldı.



Kerim Avcı korkuttu

Altay'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Kerim Avcı, sağ dizine aldığı darbe sonrası korkuttu. İkinci yarının başında attığı golle skoru 2-1'e getiren Avcı, aldığı darbe sonrası sahayı takım arkadaşlarının sırtında terk etti. Tecrübeli orta saha oyuncusunun durumu çekilecek MR sonrası netleşecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ