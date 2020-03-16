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Çiğli Belediye’ye darbesi

Çiğli Belediye’ye Yalova darbesi
Giriş Tarihi: 16.3.2020

temsilcisi rakibine tek golle yenildi. Ligin bitimine 4 hafta kala lider ile puan farkı 5’e çıktı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren İzmir ekibi Çiğli Belediyespor, evinde lider Yalova'ya 1-0 yenilerek zirve yolunda ağır yara aldı. Ligde ikinci sırada yer alan kırmızı-siyahlılar ile lider Yalova arasındaki puan farkı ligin bitimine 4 hafta kala 5'e çıktı. Aynı grupta İzmirspor, Bağcılar'a 5-1, Torbalıspor da K.Yalı Yelken'e deplasmanda 4-1, Bucaspor ise evinde oynadığı karşılaşmada Sultangazispor'a 4-0 yenildi.

BERGAMA BELEDİYE DOLUDİZGİN
Bölgesel Amatör Küme (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Bergama Belediyespor ise İzmir ekibi Aliağaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek zirvedeki saltanatını sürdürdü. 62 puanla liderliğini sürdüren Bergama, en yakın takipçisi Yunus Emre Bld'ye 10 puanlık bir fark attı. 8. Grup'ta Bornova Yeşilova, deplasmanda Bölmespor'u 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

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