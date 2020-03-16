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Fener’e gülmek yasak

Fener’e gülmek yasak
Giriş Tarihi: 16.3.2020

Galibiyet hasretini tam 7 maça çıkaran sarı-lacivertliler, son 17 yılın en uzun kazanamama serisine imza atarak taraftarlarını kahrediyor.

Süper Lig'de son haftalarda üç puanı bir arada göremeyen Fenerbahçe'de kazan kaynıyor. Bu sezon ligde son galibiyetini 25 Ocak'ta Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 yenerek alan sarı-lacivertliler son 17 yılın en uzun kazanamama serisine imza attı. Son olarak İttifak Holding Konyaspor'a yenilerek, galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Fenerbahçe, 2003 yılından bu yana ilk kez böyle bir seriyle karşı karşıya kaldı. Fenerbahçe, 2002-2003 sezonunda 9 maçlık kazanamama serisine imza atmıştı. Sarı-lacivertliler, 23 ila 30. haftalarda 8 maç üst üste galip gelemezken, bir de erteleme maçını kazanamadı ve tarihinin en uzun kazanamama serisini yaşadı.

REKORUNU EGALE EDECEK
Kanarya, 2 maç daha kazanamazsa tarihinin en kötü rekorunu egale edecek. Son 7 karşılaşmada tamı tamına 18 puan kaybeden Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği geçen sezon bile bu kadar uzun süre galibiyete hasret kalmamıştı. Geçen sezon ligi 46 puanla 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, en fazla 6 maç galip gelememişti.

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