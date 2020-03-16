Futbol dünyasında hergün yeni bir virüs açıklaması

Son olarak Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slavisa Kokeza'da yeni tip koro navirüs tespit edilmesinin ardından İspanya La Liga takımlarından Valencia'da forma giyen Ezequiel Garay'ın da korona virüs testi pozitif çıktı. 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu, "Korona virüs testim pozitif çıktı. Karantinadayım" mesajı yayınladı. Garay, La Liga'da korona virüs çıkan ilk oyuncu oldu. Daha önce de İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin genç yeteneği Callum Hudson-Odoi, Juventus'un yıldızı Paulo Dybala, Fiorentina'dan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone ile Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'da virüse rastlanmıştı.