Horoz ‘Ohh’ çekti

Denizlispor, Bülent Uygun’un dümene geçmesiyle 3 maçtan 7 puan çıkardı, düşme hattından uzaklaştı.

Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Yeşil-siyahlılar, Mehmet Özdilek'in istifa etmesiyle dümene geçen Uygun'la çıktığı 3 maçtan 7 puan toplayarak ateş hattından uzaklaştı. Son olarak evinde G.Birliği'ni 1-0 yenen Horoz, puanını 31'e çıkararak rahat bir nefes aldı.

EVİNDE 2'DE 2

Uygun'un gelmesiyle birlikte Malatya'yı 2-0 yenen, Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve son olarak G.Birliği'ni 1-0'lık skorla geçen Denizli, iç saha kabusunu da sona erdirdi. Evinde 2'de 2 yapan yeşil-siyahlılar, ayrıca Uygun'un göreve gelmesiyle 8 haftalık galibiyet hasretini de sona erdirdi. 8 haftalık kayıp dönemde 5 gol atabilen Horoz, son üç maçta aynı sayıyı yakaladı.



Sevindirici haberler

Denizlispor'da eksiklerin takıma dönmesi sevinci ikiye katladı. Yeşil-siyahlı ekipte, Ankara ekibine karşı cezası nedeniyle forma giyemeyen Murawski takıma dönüş yaptı. Ayrıca uzun süredir sakat olan savunma oyuncusu Tiago Lopes, yedek soyunduğu maçta son 8 dakika görev alarak kadroya döndü. Lopes'in önümüzdeki hafta Sivas ile deplasmanda oynanacak olan maça kadar tam olarak hazır olması beklenirken, sakatlıkları bulunan Bergdich, Sackey, Sacko, Youssef ve Mbamba'nın da bir an önce takıma dönmeleri için sağlık heyeti yoğun bir şekilde çalışıyor.



Rodallega gol orucunu bozdu

Gençlerbirliği'ni evinde 1-0'lık sonuçla mağlup eden Denizlispor'u zafere taşıyan golü kaydeden Hugo Rodallega 8 haftalık gol orucunu bozdu. Sezona G.Saray maçında attığı golle başlayan Kolombiyalı golcü, Trabzonspor'a 2, Malatyaspor'a da 1 gol atmıştı. Gol sayısını 6'ya çıkaran Rodallega maç sonunda, "Bülent Uygun'un gelmesiyle takım olarak iyi bir reaksiyon göstermeye başladık. Üzerimdeki baskı da ortadan kalktı. Böyle oynamaya devam edersek, başarı gelecektir" dedi

SEBAHATTİN ALP