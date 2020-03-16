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Ibrahimovic de korona virüsüne rastlandı iddiası

Ibrahimovic de korona virüsüne rastlandı iddiası
Giriş Tarihi: 16.3.2020

İtalya Serie A takımlarından AC Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun 14 günlük karantinaya alındığı belirtiliyor. Dünyanın en önemli oyuncularından birisi olarak gösterilen Ibrahimovic ile ilgili iddialar hem kendisi, hem de kulübü tarafından henüz yalanlanmadı. İtalya'nın birçok takımında da oyuncuların korona virüse yakalanması sonrasında gözler Juventus'un yıldızı Ronaldo'ya çevirilmişti. Ülkesi Portekiz'den dönmeyen Ronaldo da mesaj yayınlayıp karantinada olduğunu bildirmişti.

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