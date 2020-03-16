İstanbul kabusu

Süper Lig'de 26. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilerek üst üste üçüncü yenilgisini alan Göztepe'ye İstanbul kabus oldu.

İstanbul ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı son 3 sezonda devler arenasında toplam 13 maça çıkan Göztepe bu maçlardan sadece bir kez galip ayrılabildi. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da son galibiyetini geçen sezon ikinci yarıda Başakşehir'i 2-0'lık skorla yenerek elde ederken diğer 12 karşılaşmayı da yenik kapattı. İstanbul deplasmanından sadece 3 puan çıkarabilen Göz- Göz, 36 puanlık rekor bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 13 maçta kalesinde 29 gol görürken rakip filelere 8 gol atabildi.

DEPLASMANDA 18 PUAN

BU sezon İstanbul'da oynadığı üç maçı da kaybeden Göztepe, genel klasmanda ise dış sahada en başarılı 5. takım konumunda. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda Trabzon ve Alanya gibi ekipleri gurbette devirirken deplasmanda 14 maçtan 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 18 puanla, Trabzon, Başakşehir, G.Saray ve Sivas'ın ardından en çok puan toplayan 5. ekip oldu.



Sakatlar için seferberlik

Göztepe'de sağlık heyeti sakatların bir an önce takıma dönmesi için seferber oldu. Savunmada sakatlığı nedeniyle son üç maçta forma giyemeyen Alpaslan ile son maçta takımını yalnız bırakan Serdar Gürler'in bir an önce takıma dönmesi için sağlık heyeti yoğun bir çalışma yürütüyor. Yarın oynanacak Rize maçında da forma giyemeyecek olan Alpaslan ve Serdar'ın ne zaman takıma döneceği ise henüz netlik kazanmadı.



İstanbul serüveni 2017-2018

Kasımpaşa: 3-1 (M) Galatasaray: 3-1 (M) Fenerbahçe: 2-1 (M) Başakşehir: 2-0 (M) Beşiktaş: 5-1 (M)

2018-2019

Galatasaray 1-0 (M) Kasımpaşa: 3-1 (M) Fenerbahçe: 2-0 (M) Beşiktaş: 1-0 (M) Başakşehir: 2-0 (G)

2019-2020

Beşiktaş: 3-0 (M) Başakşehir: 2-1 (M) Kasımpaşa: 2-0 (M)

BURAK HAKERLER