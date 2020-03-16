Karşıyaka kahroldu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka, Elazığ Belediyespor deplasmanında rakibiyle golsüz berabere kaldı: 0-0. Yeşil-kırmızılar grupta oynadığı son 4 maçta sahadan galibiyetle ayrılamadı. Karşılaşmanın 19. dakikasında sağ çaprazdan ceza sahasına içine giren Hakan Kuş'un sert şutunda top az farkla auta çıktı. 24'te Barış çalımlarla ceza sahasına girdi. Vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma çizgi üzerinden çıkardı. 69'da Doğukan İnci sol kanattan ceza sahasına yaklaştı, şutunda kaleci sağ direk dibinde topu zorlukla kontrol etti. 74'te Doğukan'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda savunmaya seken top üst direğin dibinden kornere çıktı.

DOĞUKAN ATAMADI

87'de soldan ceza sahasına giren Doğukan İnci'nin yerden ortasında Barış'tan önce araya giren savunma topu kornere yolladı. Rakibine üstün futbolunu kabul ettiren Karşıyaka, bir çok gol pozisyonuna girmesine rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.



Galibiyeti unuttu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka, galibiyete hasret kaldı. Yeşil-kırmızılılar, grupta oynadığı son 4 karşılaşmada Esenler Erokspor, Ağrı 1970 ve son olarak Elazığ Belediyespor ile berabere kaldı. Lider Kocaelispor'a ise deplasmanda yenildi. Kaf-Kaf son iki karşılaşmada gol atma başarısını da gösteremedi. Ayrıca yedek kulübesinde sarı kart gören Cihan cezalı duruma düştü