Koreografi iptal edildi

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, derbinin seyircisiz olması nedeniyle hazırladığı koreografiyi hayata geçiremedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla bir koreografi hazırladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında derbinin seyircisiz oynanması nedeniyle koreografi gerçekleştirilemedi. İptal edilen koreografinin parçası olan, "Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz", "Bir destandır Çanakkale", "Geri dönmeyi düşünmediler Mektebi Sultani şehitleri", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" ve "Bir vatan kalbinin attığı yer 1915 Çanakkale" yazılı pankartlar tribünde yer aldı.