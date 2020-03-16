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Menemen şükretti

Menemen şükretti
Giriş Tarihi: 16.3.2020

Evinde İstanbulspor ile berabere kalan temsilcisi galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Bir puana sevindi.

TFF 1. Lig'de son 5 maçından galibiyet çıkaramayan Ekol Göz Menemenspor, evinde İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi galibiyet hasretini altı maça çıkardı. 9. dakikada ceza sahası içinde Ali Keten'in topa elle dokunmasının ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı gole çeviren Onur takımını öne geçirdi: 0-1. 25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İstanbulsporlu Ali'nin sert şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. 31. dakikada Ercan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa düzgün bir şutla kaleci Alperen'i çaresiz bıraktı: 1-1. 50'de Zafer şutunda kaleci Selmani'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak üst direkten döndü. Defans uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARI SERT GEÇTİ
82'de Enes ceza sahasına girer girmez plasesini yaptı: 1-2. 89'da sol kanattan yapılan ortada kaleci Alperen topu sektirdi, arka direkte meşin yuvarlağa sert vuran Tayfun fileleri havalandırdı: 2-2. 90+2'de Samed Ali'yi düşüren Wellington ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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