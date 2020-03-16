Paixao var sorun yok

Altay'ın Portekizli forveti Paixao, takımını sırtlamaya devam ediyor. Karagümrük karşısında 90+7. dakikada attığı beraberlik golüyle siyah-beyazlılara 1 puan kazandıran yıldız futbolcu gol sayısını da 17'ye çıkarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Geçen sezon 29 gol atarak hem gol kralı olan hem de TFF 1. Lig gol rekorunu kıran Paixao, bu sezon da geç açılmasına rağmen gollerine devam ediyor. Portekizli golcü, "Karagümrük karşısında ikinci yarı çok iyi mücadele ettik. Alın terimizinin karşılığını 1 puan aldık. Süper Lig hedefimize adım adım ilerliyoruz" dedi.