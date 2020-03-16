Potada virüs kabusu

Hem ING Basketbol Süper Ligi’nde, hem de FIBA Europa Cup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, korona virüs nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

FIBA tarafından tüm dünyayı korku içinde bırakan koronavirüsü salgını nedeniyle sezon sonuna kadar tamamen durdurulan Europe Cup'ta üst üste 13 galibiyet seriyle yarı finale çıkan Pınar Karşıyaka, maç fazlasıyla liderliği sürdürdüğü ING Basketbol Süper Ligi'nde de art arda 8. galibiyetini Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanında 79-74'lük skorla aldı. 3 yıl sonra Play-Off oynamayı şimdiden garantileyen Karşıyaka, sarı-kırmızılı rakibini bu sezon hem evinde hem de İstanbul'da yenmeyi başardı.

21 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Liderlik mücadelesini sürdüren İzmir ekibi, 8 sezon sonra üst üste 8 galibiyet serisi yakaladı. Son olarak 2011-12'de bunu başaran KSK, 2004- 05 sezonunda ise 10 galibiyet serisine imza atmıştı. Şampiyonluğun en iddialı takımı olduğu Eurocup'taki belirsizlik sonrası FIBA'nın vereceği nihai kararı beklemeye başlarken ligde 23 haftada 20 galibiyetle yoluna devam eden KSK, ligde şampiyonluğa ulaştığı 2014-15 sezonunda 30 haftada aldığı 19 galibiyeti de şimdiden geçti. G.Saray maçı salgın korkusu nedeniyle seyircisiz oynanırken Antrenör Ufuk Sarıca, her iki takımda oyuncuların maça tedirgin çıktığını ancak kazanmayı bildiklerini söyledi



Adem Bona ameliyat oldu

Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Bona'nın ameliyat olduğu ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyeceği bildirildi. 17 Yaş Milli Takım kampında omzundan sakatlık geçiren Adem Bona'nın İstanbul'da ameliyat edildiği bildirildi. Öte yandan ligde dün G.Saray'a konuk olan Pınar KSK'nin yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemi kapsamında hava yolu yerine kara yolunu kullanarak İzmir'e döndüğü öğrenildi.