Tatsız tuzsuz derbi

Korona virüsü nedeniyle tarihinde ikinci kez seyircisiz oynanan maçta iki ekipte mücadeleye temkinli başladı. İlk 45 dakikada iki takımda pozisyonları değerlendiremedi.

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. 7. dakikada Donk'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru'nun çaprazdan yaptığı vuruşta Gökhan Gönül'e çarpan top kornere çıktı. 17'de sağ taraftan Seri'nin kullandığı korner vuruşunda Donk'un kafa vuruşu üstten ata çıktı. 30'da Gökhan Gönül'ün uzaklaştırmak isteği topa Saracchi ayak koyunca meşin yuvarlak Falcao'da kaldı. Kolombiyalı oyuncunun pasında Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Karius topu kontrol etti.

İKİNCİ YARIDA DA GOL YOK

45+2'de Seri'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı. 50'de Galatasaray gole yaklaştı. Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti. 55'te Burak Yılmaz'ın sağdan ortasında arka direkte topla buluşan N'Koudou, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak zamanında açıyı kapatan Muslera, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 86'da Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Hutchinson kaleye gönderirken, meşin yuvarlak Muslera'nın ellerinde kaldı. Maç kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve 0-0 bitti.



Derbi ikinci kez "sessiz"

Galatasaray ile Beşiktaş, ligde ikinci kez seyircisiz bir derbide karşı karşıya geldi. İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin önceki sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı. Rekabet tarihinde ilk kez seyircisiz oynanan söz konusu müsabakayı Gala-Galatasaray 2-1 kazanmıştı.



Belhanda 2 maç sonra

Sarı-kırmızılı ekibin Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, iki maç aradan sonra ligde forma giydi. Son olarak 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkan Belhanda, 24. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezası nedeniyle formasını terletemedi. Ligin 25. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kadroda yer alan 30 yaşındaki futbolcu, oyuna girmemişti.