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Tolungüç’ten iki değişiklik

Tolungüç’ten iki değişiklik
Giriş Tarihi: 16.3.2020

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Ağrı 1970 maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den Elazığ Belediyespor önünde iki değişiklik yaptı. Sarı kart cezalısı Anıl Çıracı forma giyemezken, Görkem Ali Kınay da yedek soyundu. Elazığ Belediyespor önünde Doğukan İnci ve Onur Kıntaş ilk 11'de görev yaptı. Fatih Öztekin sağ bekte, iki haftadır kanat oynayan Mustafa Aşan ön liberoda oynadı.

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