Trabzon’da kazanan yok

Süper Lig’de kritik maçta Trabzon ile Başakşehir puanları paylaştı. Konuk ekip Demba Ba ile öne geçti, Skrtel’in ters vuruşu ile skora denge geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile M.Başakşehir dün puanları paylaştılar: 1-1. 7. dakikada Visca'nın ortasında Gulbrandsen'in kafa vuruşunu kaleci Uğurcan çizgi üzerinde kornere çeldi 24. dakikada Ekuban sağ taraftan getirdiği topa ceza sahası içinde buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 52. dakikada Gulbrandsen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Edin Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı. 56. dakikada Edin Visca'nın yerden pasında Demba Ba, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-1. 63. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Ekuban ile birlikte topa yükselen Skrtel meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-1.

ATAKLAR SONUÇ GETİRMEDİ

77. dakikada kullanılan kornerde topu önünde bulan Demba Ba'nın şutunu kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 80. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Mert Günok'ta kaldı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.



SÖRLOTH'A ÖZEL MOTİVASYON

Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlandıktan sonra hafta içerisinde tedaviye alınan ve dünkü maça yetiştirilen Sörloth, kulüpten özel talepte bulundu. Norveçli oyuncunun talebi doğrultusunda stadyumda kendi dilinde motive edici bir marş çalındı. İki takım oyuncuları "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale" pankartıyla sahaya çıktı. Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan erteleme maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savunmanın sağında Serkan Asan'ın yerine Portekizli oyuncu Joao Pereira'ya, savunmada ise Hüseyin Türkmen'in yerine Da Costa'ya görev verdi. Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı ile cezalı olan Guilherme, maç kadrosunda yer almadı.



STADYUM DEZENFEKTE EDİLDİ

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyumun tüm alanları dezenfekte edildi. Soyunma odaları, basın tribünü, yedek kulübesi ve saha kenarları ile koridorların büyük bir titizlik içerisinde dezenfekte edildiği belirtildi.



ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKANTLANDI

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlıktan geri dönen Abdülkadir Ömür, Başakşehir maçının 72. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız ismin yerine Ndiaye oyuna dahil oldu.



Şampiyonluk koreografisi

Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşma için gece geç saatlere kadar koreografi hazırladı. Kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların resmedildiği koreografide futbolcular şampiyonluk kupasıyla birlikte yer alırken, "Şampiyonluk senindir, gerisi hikayedir." ifadelerine yer verildi. Stadyumda ayrıca, "Şampiyonluk çok uzak değil" ve "İnan o güzel günler bizim", "Fırtınam felaketim hasretim" yazılı pankartlar açıldı.