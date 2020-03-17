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Haberler > Spor > 1928 Bucaspor tam gaz ilerliyor

tam gaz ilerliyor

1928 Bucaspor tam gaz ilerliyor
Giriş Tarihi: 17.3.2020

TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda düşme hattında yer alan Tokatspor'u da 2-1 yenen 1928 Bucaspor, zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Lider Serik Belediyespor'un berabere kaldığı haftayı galibiyetle tamamlayan sarı-lacivertlilerler, rakibiyle arasındaki farkı 6 puana indirdi. Ligin ikinci yarısında yaptığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışından kopmayan Buca'da teknik direktör Ersin Aka, bitime 6 maç kala sonuna kadar yarışı kovalayacaklarını söyledi. Ersin Aka, "Zorlu bir maça çıktık. Galibiyet çok değerliydi. Şampiyonluğu kovalamaya devam edeceğiz. En kötü Play-Off'tan hedefimize ulaşacağız" diye konuştu. Buca temsilcisi grupta 49 puanla 4. sırada yer alıyor.

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