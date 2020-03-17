Akigo avantajı kaçırdı

TFF 1. Lig'de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la golsüz berabere kalıp, rakibinden Süper Lig hattında 2. sıradaki yerini devralma fırsatını kaçıran Akhisarspor üzüntü yaşıyor. Ligde yaptığı müthiş çıkışla direkt Süper Lig yarışına ortak olan Akigo, bitime 6 maç kala Erzurum'un 2 puan gerisinde 4. sırada kalırken, önemli bir avantajı da kaçırdı. Hatayspor, Ümraniye galibiyetiyle haftayı karlı kapattı, ilk 2 yolunda avantaj yakaladı. Akhisarspor'un bu hafta Altay deplasmanında oynayacağı maç üst sıraları yakından ilgilendiriyor. Yeşil-siyahlılar, sahasında Ümraniye, Balıkesirspor ve Keçiörengücü, deplasmanda Altay, İstanbulspor ve Boluspor'la karşılaşacak, Süper Lig yolunda zafer arayacak.

5 TAKIMDAN BİRİSİ SEVİNECEK

Süper Lig yarışında Hatayspor'un ardından 2. sırada yer alacak son takım için 5 ekip çekişiyor. Akhisarspor'un rakiplerine göre fikstürü daha basit. 2. sıradaki Erzurum BŞB'nin iç sahada 7. sıradaki Adana Demirspor ve 5. sıradaki Altay'la oynayacağı maçlar belirleyici olacak. Bursaspor'un da fikstür avantajı gözüküyor. 6. sıradaki Fatih Karagümrük'ün üst üste 2 hafta İstanbul'da Ümraniyespor ve İstanbulspor sınavları önem taşıyor. İzmir temsilcisi Altay, Akhisarspor, Erzurum BŞB'yle içerde, Adana Demir'le deplasmanda çok kritik karşılaşmalar oynayacak. Adana Demirspor da fikstür avantajını kullanmak isteyecek.



"63 PUAN İLE DİREKT ÇIKARIZ"

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, alınan 1 puanı kayıp olarak gördüğünü söyledi. Ligde 5 maç sonra ilk kez gol atamayan yeşil-siyahlılarda 6 net gol pozisyonunu harcadıklarını dile getiren Vural, "Kazanılmış 1 puanı kaybedilmiş 2 puan olarak görüyorum. Üzgünüz ancak çarşamba ve pazar üst üste maçlar oynamak kolay değil. Zorlu ve yoğun bir periyottan geçtik. Halen Süper Lig'e direkt çıkma şansımız var. Kalan 6 maçı kazanırsak 63 puanla bu ligden direkt çıkarız" dedi.

KENAN MOLLA