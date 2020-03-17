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ilk peşinde

Altay ilk peşinde
Giriş Tarihi: 17.3.2020

Cuma günü evinde Akhisarspor'u konuk edecek Altay, bir ilki başarmak istiyor. İzmir ekibi rakibiyle yaptığı 4 resmi maçta galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, biri Türkiye Kupası olmak üzere 3 lig maçını da kaybetti. Altay, bu kez Manisa ekibi Akhisarspor'u yenerek hem ilk galibiyetini hem de ilk 2 şansını sürdürmek istiyor.

LİGDE MAKAS DARALIYOR
Bornova Stadı'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanan galibiyet serisini Akhisarspor önünde de devam ettirmek istiyor. Altay'da profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, "Ligde makas daralıyor. İç saha avantajımızı kullanıp Akhisarspor'u yeneceğiz" diye konuştu.

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