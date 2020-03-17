Cuma günü evinde Akhisarspor'u konuk edecek Altay, bir ilki başarmak istiyor. İzmir ekibi rakibiyle yaptığı 4 resmi maçta galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, biri Türkiye Kupası olmak üzere 3 lig maçını da kaybetti. Altay, bu kez Manisa ekibi Akhisarspor'u yenerek hem ilk galibiyetini hem de ilk 2 şansını sürdürmek istiyor.
LİGDE MAKAS DARALIYOR
Bornova Stadı'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanan galibiyet serisini Akhisarspor önünde de devam ettirmek istiyor. Altay'da profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, "Ligde makas daralıyor. İç saha avantajımızı kullanıp Akhisarspor'u yeneceğiz" diye konuştu.
Altay ilk peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.