Altay ilk peşinde

Cuma günü evinde Akhisarspor'u konuk edecek Altay, bir ilki başarmak istiyor. İzmir ekibi rakibiyle yaptığı 4 resmi maçta galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, biri Türkiye Kupası olmak üzere 3 lig maçını da kaybetti. Altay, bu kez Manisa ekibi Akhisarspor'u yenerek hem ilk galibiyetini hem de ilk 2 şansını sürdürmek istiyor.

LİGDE MAKAS DARALIYOR

Bornova Stadı'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanan galibiyet serisini Akhisarspor önünde de devam ettirmek istiyor. Altay'da profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, "Ligde makas daralıyor. İç saha avantajımızı kullanıp Akhisarspor'u yeneceğiz" diye konuştu.