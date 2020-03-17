Altay’da sarı alarm

Akhisar maçı öncesinde İzmir ekibinde 3 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Altay'da Cuma günü karşılaşacağı Akhisarspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırındaki oyuncularına teknik heyetten uyarı geldi. Siyah-beyazlı ekipte Portekizli forvet Marco Paixao, stoper Abdülkerim Bardakçı ve sol bek Özgür Özkaya sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Ege derbisinde kart görmeleri halinde bir sonraki maç olan Eskişehir deplasmanında forma giyemeyecek.

KERİM AVCI 4 HAFTA YOK

Öte yandan deplasmanda oynanan ve 2-2 biten Fatih Karagümrük maçında kart gören forvet oyuncusu Yaser de cezalı duruma düştü. Karagümrük maçında sakatlanan Kerim Avcı'dan da kötü haber geldi. Orta saha oyuncusunun çekilen MR'ında sağ diz dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Kerim'in iyileşme sürecinin 3-4 haftayı bulacağı öğrenildi.