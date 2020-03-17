  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Altay'dan Fenerbahçe'ye ret

'dan 'ye ret

Altay'dan Fenerbahçe'ye ret

17.03.2020, 16:04

1. Lig ekiplerinden 'da yönetim, 'nin talip olduğu 'ın kulüpte kalacağını açıkladı. Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak da yetiştiği ve formasını terlettiği Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalmak istemiş ve tek hedefinin Altay'ı hakettiği 'e çıkartmak olduğunu belirtmiştir."

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanmada görev almasına dair Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundan teklif iletilmiş olup kulübümüz yönetim kurulundan kendilerine yapılan teklif için teşekkür edilmiştir.

Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak da yetiştiği ve formasını terlettiği Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalmak istemiş ve tek hedefinin Altay'ı hakettiği Süper Lig'e çıkartmak olduğunu belirtmiştir. Ülke futbolunun alışılagelmiş transfer süreçlerinin aksine, başından itibaren kulübümüzle istişare içerisinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz."
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay'dan Fenerbahçe'ye ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA