Altınordu evinde kayıp

TFF Birinci Lig'de oynanan Ege derbisinde Altınordu, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile yenişemedi ve alt sıralardan uzaklaşamadı: 1-1. 29'da ceza sahasına giren Malle, Ravil Tagir'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Balıkesirspor lehine penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Mrsic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 39'da orta alandan yüklenen Altınordu'da Okan Derici'nin pasıyla topla buluşan Metehan Mimaroğlu, topa sağ ayağının dışıyla vurdu ancak top kalenin yanından az farkla auta çıktı. 80'de gelişen Altınordu atağında, ceza sahası içinde topa elle dokunan Rahmi Anıl Başaran penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Okan Derici, karşılaşmanın skorunu ilan etti: 1-1.