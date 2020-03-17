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Aslan’da Ömer şoku

Aslan’da Ömer şoku
Giriş Tarihi: 17.3.2020

Beşiktaş maçının 2. yarısında oyuna dahil olan başarılı oyuncunun elinde kırık olduğu ve ameliyat olacağı bildirildi.

Sivasspor'un ardından Beşiktaş ile de berabere kalan Galatasaray'da Ömer Bayram şoku yaşanıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısında Belhanda'nın yerine oyuna dahil olan yıldız oyuncunun maç esnasında elinin kırıldığını ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.

Kulüpten oyuncunun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır" denildi. Ömer Bayram, bu sezon 32 resmi maçta görev yaparken, söz konusu maçlarda rakip fileleri 1 kez havalandırıp, 13 golün de pasını verdi.

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