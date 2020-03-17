Denizlispor’da sakatlık şoku

Horoz’da sakatlar kervanına Recep Niyaz ve Modou Barrow da eklendi. İki futbolcu 4 hafta oynamayacak.

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 3 maçı 7 puanla geçen Yukatel Denizlispor'da Recep Niyaz ve Modou Barrow'un sakatlıkları moralleri bozdu. Gençlerbirliği karşılaşmasının 83. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan orta saha oyuncusu Recep'ten kötü haber geldi.

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Çekilen MR sonucunda Recep'in arka adalesinde yırtık tespit edildi. 24 yaşındaki futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Recep, teknik direktör Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle yeniden formasına kavuşmuş ve son 3 maçta sahaya 11'de çıkmıştı. Yeşil-siyahlılar, Gençlerbirliği karşısında Gambiyalı Modou Barrow'u da sakatlar kervanına verdi. Barrow'da da yırtık tespit edildiği 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ligde başarılı bir performans sergileyen Denizlispor'da sakatlıklar kabus olmuştu. Horoz'da, tedavileri devam eden Ben Youssef, Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich, Kibong Mbamba ve Tolgahan Acar için seferberlik başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP