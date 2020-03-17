Doludizgin

TFF 1. Lig’de son 6 maçtır yenilmeyen İzmir temsilcisi, son 6 haftada kendi kaderini kendisi belirleyecek. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk ile kümede kalma hesabı yapan takımlarla kapışacak.

TFF 1. Lig'de Karagümrük deplasmanından son dakika golüyle 1 puan çıkaran ve son 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Altay, kalan 6 haftada ligdeki kaderini yine kendisi belirleyecek. Siyah-beyazlılar, 6 maçın 3'ünü Play-Off ve şampiyonluk yarışı veren ekiplerle, 2'sini de düşme potasındaki takımlarla oynayacak. Cuma günü kendisi gibi hedefi olan Play-Off hattındaki Akhisarspor'u evinde ağırlayacak Altay, ardından düşmeme hesapları yapan Eskişehirspor'a konuk olacak.

KRİTİK MAÇLARA ÇIKACAK

İzmir ekibi, 31. haftada yine kümede kalmak isteyen Osmanlıspor'u sahasında ağırlayacak. Siyahbeyazlılar, kritik maçın ardından şampiyonluk yarışı içinde olan Adana Demirspor'la deplasmanda kapışacak. Altay, 33. haftada da şuan 2. sırada bulunan Erzurumspor'u ağırlayacak. Ligin son maçında ise hiç bir iddiası bulunmayan Giresunspor'la deplasmanda oynayacak. Süper Lig özlemine son vermek isteyen Altay, 6 maçta alacağı sonuçlara göre hedefini gerçekleştirecek.



Paixao tutulmuyor

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paxiao, attığı gollerle takımını zirveye taşırken son haftalardaki performansı ile ekibine 11 puanlık katkıda bulundu. 3-1 kazanılan Adanaspor maçında hat-trick yapan Paxiao, 2-2 biten Bursa maçında 2, 1-0 biten Altınordu maçında tek gol, 2-1 biten Hatay açında 2 gol ve 2-2 biten Fatih Karagümrük maçında da 1 gol attı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ