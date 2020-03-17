Fener’de bomba iddia

Süper Lig'de son 7 haftadır galibiyeti unutan ve teknik direktör arayışlarını sürdüren F.Bahçe ile ilgili dün bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli yönetimin acele etmeden camiayı ayağa kaldıracak bir teknik adam arayışı içerisinde olduğu ve son olarak Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw için girişimde bulunulduğu öne sürüldü. 1998- 99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli çalıştırıcının EURO 2020'nin ertelenmesi halinde Kanarya'a 'evet' diyebileceği konuşuluyor. Löw dışında Jurgen Klinsmann için de nabız yoklandığı öne sürülürken bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı bildirildi. F.Bahçe'de bir diğer iddia da bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran West Bromwich Teknik Direktörü Slaven Bilic ile ilgili. Başkan Ali Koç'un Löw dışında Bilic'i de çok istediği kaydedilirken Nico Kovac'ın da listede üçüncü sırada olduğu gelen haberler arasında.



Yıldırım Puyvelde'yi getirecekti

Belçika ekiplerinden Westerlo'nun çehresini değiştiren Hasan Çetinkaya, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile girdiği seçim yarışında galip gelmesi durumunda göreve getireceği, gizlilik anlaşması imzaladıkları ismi açıklayan Çetinkaya "Aziz Yıldırım kaybetmeseydi Chris van Puyvelde'i getiriyordu. Puyvelde, Belçika ile 2018 Dünya Kupası'ndaydı. Dünya Kupası'na gitmeden önce onunla anlaşmıştık" dedi.



Adana'da da çalışmıştı

Joachim Löw, Fenerbahçe macerasının ardından Alman ekibi Karlsruher SC takımına gitmiş, 2000-2001 sezonda ise Adanaspor'u çalıştırmıştı. Löw 2006'dan bu yana Almanya Milli Takımı'nın başında bulunuyor.