Futbol UEFA’ya kilitlendi

Birliğe üye 55 ülke federasyonunun telekonferansla katılacağızirvede büyük ihtimalle Haziran’da yapılacak olan AvrupaŞampiyonası Finalleri bir yıl sonrasına yaz ayına ertelenecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, futbol camiasını da tedirgin etmeye devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünya üzerinde birçok ülke federasyonu liglerini erteleme kararı almasının ardından UEFA, bugün 55 ülkenin temsilcisiyle bir toplantı yapacak. Telekonferans ile yapılacak olan toplantıda futbolun paydaşları; 2020 futbol takvimi içinde düzenlenecek olan spor müsabakalarının son durumlarını masaya yatıracak. Kritik toplantıda katılımcı ülkeler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve üye ülkelerin lig durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

ANA GÜNDEM MADDESİ EURO 2020

EURO 2020'yi bugün yapacağı toplantıda 2021'e ertelemesi beklenen UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sezonu tamamlamak istiyor. Avrupa'nın patronu, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu'nun kalan maçlarını bir şekilde oynatmayı planlıyor. Çeyrek finalde tek maçlı eleminasyon sistemini devreye sokacak UEFA, turu geçen son 4 takıma finalin ev sahibi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 4 gün sürecek Final-Four maçları oynatacak. Benzer bir uygulama, UEFA Avrupa Ligi'nde de devreye sokulacak.



Final grubu maçları seyircisiz oynanacak

Son 16 Turu maçları için çözüm arayışında olan UEFA, sonrasında çeyrek final maçlarını tek maçlı eleme sistemiyle oynatacak. Ardından kalan 4 takım da İstanbul'da, tek maçla yarı final ve final olmak üzere bir sistemle sezona nokta koyacak. Final- Four'un bu ortamda seyircisiz olarak oynanacağı düşünülüyor. Kararın onaylanması durumunda bu uygulamanın benzeri, Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena'da da yapılacak.