Haydi Göztepe

Süper Lig’de son üç maçını kaybeden Göz-Göz, bugün Gürsel Aksel Stadı’nda Ç.Rize ile saat 20.00’de oynayacağı erteleme maçını kazanıp çıkışa geçecek.

Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla Avrupa Ligi hedefinden uzaklaşan Göztepe, bugün Rize ile İzmir'de erteleme maçına çıkıyor. Ligde 21. hafta oynanması gereken ancak olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen karşılaşma Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

TÜM dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçeve-sinde kritik karşılaşma seyircisiz oynanacak. Ligde son 4 maçta G.Antep ile berabere kalıp Kayserispor, Başak-şehir ve Kasımpaşa'ya yenilen Göz-Göz, Rize'yi sahasında yenerek yeniden çıkış yaka-lamak istiyor. Son 4 maçta 11 puan kaybeden Göztepe, 3 puan hasretine de son vermek istiyor. Teknik Direktör İlhan Palut, ekibine güvendiğini belirterek, "Bu maçı kazanıp taraftarımızın da gönlünü almak istiyoruz" dedi.

İKİ ÖNEMLİ EKSİK VAR

Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi as kadro-da yer alan Serdar Gürler ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Atınç Nukan ile Ege sakat-lıkları nedeniyle kadroda yer alamayacaklar. Konuk Rize ekibinde ise kart cezalıları Moroziuk ve Diomande ile sakatlığı bulunan Umar Aminu Göz-Göz'e karşı saha-ya çıkmayacak.



Galibiyet özlemi sona erecek mi?

Ligde son 3 maçında puan almayan Göztepe, bu maçlarda gol dahi atamadı. Kayserispor'a 1-0, Başakşehir'e 3-0 ve son olarak Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Göz-Göz, Rize maçında puana atacağı gollerle ulaşmak istiyor. 25 puanla düşme hattında yer alan Rize ise 7 haftadır galibiyete hasret.



Şanssızlığını da yenecek

Çaykur Rize ile Süper Lig'de 8. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 6 gol atan Göztepe kalesinde 6 gol gördü. Ligin ilk yarısında Rize'deki müsabaka golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.



Kadroda rotasyon

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Rize karşısında on birde yine rotasyona gidecek. Sarıkırmızılı ekipte kart cezası sona eren Soner takıma dönerken, bu oyuncu Poko'nun yerine sahada olacak. Ayrıca savunmada Borges'in yerine Reis'e şans vermeyi planlayan Palut, orta alanda da Mossoro'nun yerine Napoleoni'yi değerlendirecek. İleri uçta da yine Kasımpaşa maçında olduğu gibi Wilczek'in şans bulması bekleniyor.