Kara Kartal’dan virüs tedbiri

Beşiktaş, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi. Koronavirüs için tedbirler alan ve bu çerçevede tüm tesisleri ilaçlayan yönetimin, evden toplantı moduna geçeceği öğrenildi. Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, "Kulübün işleyişi devam etmek zorunda. Yönetim toplantıları için kulüpte buluşmak yerine dijital ortamda bir araya gelerek konuşmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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