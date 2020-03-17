Karius Aslan’a karşı farklı

Beşiktaş’ın Alman kalecisi G.Saray’a karşı forma giydiği 4 maçta sadece 1 gol yedi.

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana performansı eleştirilen Alman kaleci Lorius Karius, Galatasaray'a karşı farklı oynuyor. Önceki gün kalesini gole kapatan Karius, Süper Lig kariyerindeki en iyi performanslarını Galatasaray maçlarında sergiledi. Süper Lig'deki Galatasaray derbilerinde 4 kez Beşiktaş kalesini koruyan Loris Karius, sarı kırmızılı takımdan yalnızca 1 gol yedi. 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Alman file bekçisi, Galatasaray'ın gönderdiği 15 şutta 13 kurtarış yapmayı başardı. Karius'un Süper Lig kariyerinde kalesini en fazla maçta gole kapattığı rakibi Galatasaray oldu. Bu arada siyah-beyazlıların Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, G.Saray maçıyla birlikte 6. kez Beşiktaş forma giydi.

SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Bu maçların 5'inde 45 dakika ve üzeri sahada kalan Boateng, sözleşmesinde yer alan 10 maçta en az 45 dakika forma giyerse maddesinin yarısını tamamlamış oldu. Kalan 8 maçın 5'inde daha bu kriterlere bağlı olarak oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.