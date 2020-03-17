Karşıyaka tekliyor

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan KSK, Eal zığ Belediye ile de berabere kalarak ilk 5’i garantileme şansını kaçırdı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 4 maçta sahadan 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılan Karşıyaka, Play-Off hattındaki yerini korurken, ligin bitimine 6 maç kala ilk 5'i erken garantileme fırsatını kaçırdı. Deplasmanda Elazığ Belediyespor ile golsüz berabere kalan KSK'de teknik direktörü Soner Tolungüç, zemin ve hakemden dert yandı. Suni çimin oyun kurgularını bozduğunu belirten Tolungüç, "Zemin bizi perişan etti. Koordinasyonumuzu bozdu. Suni çime alışık değiliz. Rakibimiz maçın başından beri zaman geçirmek için çabaladı. Çok yere yattılar. Doksan dakikalık karşılaşmada yaklaşık kırk dakika top oyunda kaldı. Buna da hakem Yücel Büyük göz yumdu" ifadelerini kullandı.

CEMİL TUGAY 50 BİN TL VERECEK

Karşıyaka taraftarının futbol takımının Play-Off'tan bir üst lige çıkması halinde oyunculara yönetimin dışında prim vermek için başlattığı kampanya tüm hızıyla devam ediyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, şampiyonluk halinde takıma dağıtılması için 50 bin TL vereceğini açıkladı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ