Manisa Futbol’un tesellisi Play-Off

2. Lig Beyaz Grup'ta lider Yılport Samsunspor'un 10 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında psikolojik olarak havlu atan Manisa Futbol Kulübü, bitime 6 hafta kala Play-Off'u garantileyerek teselli buldu. Direkt şampiyonluk şansını zora sokan siyah-beyazlılar, hedefini Play-Off'tan bir üst lige çıkmak olarak belirledi. Tarsus İY deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası teknik direktör Cihat Arslan takımının genel performansından memnun olduğunu dile getirdi. Tarsus ekibi önünde bireysel hatadan gol yediklerini ancak kazanmayı bildiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Bizim kalitemiz var. Bu kaliteye mücadeleyi de eklediğimiz zaman hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK