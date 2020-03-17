Mekik’i şaha kaldırdı

3. Lig 1. Grup’ta Serik yenilgisi sonrası dümene geçen teknik patron Ali Yalçın yönetiminde 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kızılcabölükspor, kurtuluş yolunda önemli adım attı.

3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, teknik direktör Ali Yalçın'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Ligde 24. haftada 1 maç eksiğiyle düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan 24 puanlı Mekik'te yönetim, teknik direktör Serkan Görgeç'le yolları ayırıp, göreve, geçen sezon takıma Play-Off oynatan Ali Yalçın'ı getirdi. Deneyimli teknik adam önderliğinde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak 14 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 36 puana ulaşıp düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

YALÇIN: KABUSTAN UYANDIK

Mekik, teknik direktör Ali Yalçın'ın göreve gelişiyle kabustan uyandı, küme düşme korkusunu atlattı. 10. sıraya yükseldiklerini belirten Yalçın, "Sıkıntılı durumdaki Erzin bütün hatları ile kapandı. Böyle olacağını tahmin etmiştik. Kilidi ancak ikinci yarıda açabildik. İyi oyunumuzun karşılığını aldık, ligde kabus hattından çıktık" dedi.

SEBAHATTİN ALP