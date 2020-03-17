Trabzon’da MHK gerilimi

Trabzonspor G.Antep ve Başakşehir maçlarında hakemlerin sonuca etki edecek ciddi hatalar yaptığı gerekçesiyle MHK’ya tepki gösteriyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Trabzonspor, 26'ncı hafta mücadelesinde sahasında oynadığı maçta, yarıştaki en ciddi rakiplerinden Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak önemli bir fırsat kaçırırken, yerel gazeteler bu karşılaşmada hakemlerin sonuca etki edecek ciddi hatalar yaptıklarını öne sürerek, MHK'nın güvenirliğini sorgulamaya başladı. Başakşehir maçının ardından MHK ve hakemlere sert tepki gösteren yerel gazeteler, "Türk futbolunun içerisine yuvalanan bu virüsleri temizlemek şart oldu" yorumlarını yaptı. Yerel gazeteler maçı bu başlıklarla ve haberlerle okuyucuları ile paylaştı:

YEREL BASIN İSYAN ETTİ

Sonnokta gazetesi, "Bu MHK tam karantinalık", "Türk futbolunun içerisine yuvalanan bu virüsleri temizlemek şart oldu"; Günebakış gazetesi, "Gümüşdağ'ın hakemleri!", "Trabzonspor'a Halis Özkahya'nın ardından bir darbe de Fırat Aydınus'tan geldi"; Taka gazetesi, "Adınız da VAR'ınız da batsın!", "Trabzonspor'un geçen hafta nizami golü verilmedi. Bu hafta da net penaltısı es geçildi. Fırat Aydınus ile Mete Kalkavan aldıkları talimatları yerine getirdi"; Karadeniz gazetesi, "Ne Fırat ne Drakula Mete bizi bu yoldan döndüremeyecek", "Şampiyonluk yolunda önemli 2 puan bıraktık"; Kuzey Ekspres gazetesi, "Trabzonspor fırsat tepti", "Sessiz tribünler önünde 1 puana razı olduk" başlıklarını kullandı. Gaziantep FK maçının ardından da Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen MHK Başkanı Zekeriya Alp'i, istifaya davet etmişti.





Abdülkadir oynayabilecek

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sevinci yaşanıyor. 29 Ağustos'taki AEK maçında menisküsü yırtılan Abdülkadir Ömür 184 günlük aranın ardından takıma geri dönmüş ancak son Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Dün MR'ı çekilen yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu ve Göztepe maçında oynayabileceği açıklandı. Öte yandan, Trabzonspor, koronavirüs tedbirleri kapsamında idmanları basına ve taraftarlara kapattı.