Turgutluspor hakeme öfkeli

3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, konuk ettiği Derince ile berabere kalıp, yarışta 2 puan kaybederken, bir penaltılarının verilmediği, yenilen gol öncesi elle kontrol sonrası pasın verildiğini belirten teknik direktör Cüneyt Biçer, maçın Hatay Bölgesi hakemi Hamit Basık'a ateş püskürdü. Biçer, "Kariyerimde hiç hakemler hakkında konuşma taraftarı olmadım ancak bu hakemin maçın ve futbolun önüne geçen yönetimi bizi derinden üzdü. Her iki takım da iyi futbol oynarken iyi mücadele ederken maçın orta hakemi ben buradayım diyerek karşılaşmanın önüne geçti. Mutlak bir penaltımızı vermedi. Rakibin attığı golde de elle kontrol var. MHK'nın kötü yönetim gösteren hakemlere bir çözüm bulması gerekiyor" dedi.

İLKER UYAR