UEFA EURO 2020’yi 1 yıl erteleme teklifi sundu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tüm spor branşlarında erteleme ve iptal kararlarına sebep oldu. Avrupa’da birçok ülke ligleri erteledi. Türkiye’de bu hafta tüm maçlar seyircisiz oynandı. Tüm dünya gözünü UEFA’nın toplantısına çevirdi. İddialara göre UEFA, EURO 2020’nin 1 yıl ertelenmesini teklif etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tüm spor branşlarında erteleme ve iptal kararlarına sebep oldu. Avrupa'da birçok ülke ligleri erteledi. Türkiye'de bu hafta tüm maçlar seyircisiz oynandı. Tüm dünya gözünü UEFA'nın toplantısına çevirdi. İddialara göre UEFA, EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesini teklif etti.



Koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle ertelenmesi gündemde olan EURO 202 için karar bekleniyor. Gelen haberlere göre UEFA, ülke temsilcilerine flaş bir teklifte bulundu. UEFA, EURO 2020'nin 2021 yılına ertelenmesi için teklifte bulundu.



UEFA'NIN ERTELEME TEKLİFİ KABUL EDİLECEK

Futbolcuları temsilen giden FIFpro ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin, UEFA'nın erteleme teklifini kabul etmesi bekleniyor.